За днес е насрочена национална стачка на персонала по поддръжка на железниците в Италия

За 21 октомври, вторник, е насрочена национална 24-часова стачка на персонала по поддръжка на железопътната инфраструктура в Италия. Възможно е това да предизвика закъснения, а на места и отмяна на железопътни превози, информират от Министерството на външните работи.

От министерството препоръчват на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия и планиращи пътувания с железопътен транспорт в посочения ден, да проверяват актуалното разписание на съответните компании и при промени да се информират за възможностите за пренасрочване или алтернативно – за получаване на компенсация за неосъществено пътуване.

При необходимост от съдействие българските граждани в Италия могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства в страната:

-Посолството на България в Рим на телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на Посолството: [email protected]; [email protected].

-Генералното консулство на България в Милано на телефонен номер:+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Генералното консулство: [email protected].