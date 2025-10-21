Музеят във Висбаден е препълнен с фенове на Тейлър Суифт

Музеят на изкуствата във Висбаден, провинция Хесен, неочаквано се превърна в магнит за многобройните фенове на Тейлър Суифт. Изложбата на музея включва картината на Фридрих Хайзер „Офелия“, която се появи в музикалния видеоклип към „Съдбата на Офелия“ от новия студиен албум на певицата „Животът на една танцьорка“.

Стотици фенове се стичаха, за да видят картината на живо.

„Съдбата на Офелия“ има над 65 милиона гледания в YouTube,

а самата песен е счупила световни рекорди за най-много стрийминг за един ден и една седмица.

Интересът на феновете към картината е разбираем и, както каза говорителят на музея Сузане Хиршман пред BBC: „Наистина се радваме на това внимание – забавно е.“ „Това е прекрасна възможност за нас да доведем в музея хора, които не са чували за нас преди, и да говорим за изкуство“, добави тя.

На 2 ноември музеят организира ексклузивна обиколка с разказ за картината, специално за феновете на Тейлър Суифт.

Обиколката ще бъде безплатна за тези, които дойдат облечени в стил Тейлър Суифт или Офелия; входът е 6 евро за всички останали. Билетите за обиколката се разпродадоха за минути.

Фридрих Вилхелм Теодор Хейзер (12 септември 1857 г., Гнойен – 7 септември 1921 г., Дрезден) е немски художник. От 1880 до 1883 г. учи в Академията за изящни изкуства в Дрезден при Леон Полет и Паул Мон. В следващите две години Хейзер продължава обучението си в Академията за изящни изкуства в Карлсруе при Фердинанд Келер. През 1890 г. за кратко посещава Академия „Юлиан“ в Париж. Живее и работи в Берлин, Бад Харцбург и Дрезден.

Фридрих Хейзер е портретист, пейзажист, жанров и исторически художник. Създава редица портрети на известни личности, както и жанрови картини, често базирани на немска поезия. В последните години от живота си рисува няколко пейзажа на остров Фьор и Фризия.