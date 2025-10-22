Финансови резултати на УниКредит: 19 поредни тримесечия на устойчив растеж и най-добро деветмесечие в историята на банката

Силно изпълнение по всички ключови показатели и дисциплина в управлението на капитала – така могат да се обобщят финансовите резултати на УниКредит, които отчитат 19 поредни тримесечия на устойчив растеж, с рекордно трето историята на банката.

През третото тримесечие нетната печалба достига 2.6 милиарда евро, а от началото на годината – 8.7 милиарда евро.

Групата продължава изпълнението на стратегическия си план, което се потвърждава от подобрената възвръщаемост на капитала (RoTE) в размер на 19.1% за трето тримесечие на 2025 и 21.7% за 9M25, с принос на всички региони и бизнес линии към постигнатите резултати.

Нетните приходи на УниКредит се увеличават с 1.2% на годишна база до 6.1 милиарда евро за третото тримесечие, подобярвайки всички Ключови показатели за изпълнение.

Разходите намаляват с 0.1% през третото тримесечие на 2025 г. спрямо миналата година, докато през деветмесечието на 2025 г отбелязват ръст от 0.4%, отразявайки ефекта от разширения обхват на дейността, което демонстрира устойчивата оперативна ефективност в

комбинация с инвестиции и иновации. Разходите за риск остават ниски – 10 базисни пункта за деветмесечието на 2025 г., като нивото на просрочия е стабилно, а допълнителните резерви се запазват на ниво около 1.7 милиарда евро.

Съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) е 14.8%, благодарение на силно органично генериране на капитал в размер на 2.6 милиарда евро и други инструменти, които компенсират регулаторните предизвикателства.

Тези резултати отразяват успешната трансформация на УниКредит и стратегическия ѝ фокус върху клиентите, оперативната ефективност и разумното управление на капитала.

Групата продължава да реализира възможности от последните стратегически инициативи, които се очаква допълнително да засилят приходите от основна дейност и генерирането на капитал през 2026 и 2027 г.

Въз основа на постигнатото до момента, УниКредит потвърждава прогнозата си за нетна печалба от около 10.5 милиарда евро за 2025 г.

Андреа Орчел, Главен изпълнителен директор на УниКредит, коментира:

„УниКредит постигна още един рекорден резултат, с увеличение на нетните приходи от 1.2% и намаление на разходите с 0.1% спрямо миналата година, като същевременно пое разширения обхват на дейността. Нетната печалба достигна €2.6 милиарда, осигурявайки възвръщаемост на капитала (ROTE) от 19.1%, а CET1 коефициентът се задържа на ниво от 14.8% благодарение на силното органично генериране на капитал.

Потвърждаваме прогнозата си за нетна печалба от около €10.5 милиарда за 2025 г., преди евентуални управленски действия за допълнително ускоряване на бъдещите резултати, и сме на път да реализираме най-добрата си година досега. Чрез ускоряване на стратегията и използване на свободния капитал за създаване на стойност, засилихме водещите си резултати и траекторията на разпределение към акционерите. Тези резултати отразяват дисциплинирано изпълнение и съм уверен, че ще продължим да изграждаме устойчива

стойност за всички заинтересовани страни.“