YouTube въвежда технология за защита на идентичността

Платформата YouTube стартира нова технология за разпознаване на образи, насочена към защитата на създателите на съдържание. След успешна пилотна фаза, тя вече е достъпна за участниците в Програмата за партньори на YouTube. Системата позволява на авторите да откриват и премахват съдържание, генерирано от изкуствен интелект, което използва техния образ, глас или лице без тяхно съгласие.

Целта на технологията е да предотврати неправомерното използване на идентичността на хората – било то за реклама на продукти и услуги, които те не подкрепят, или за разпространение на дезинформация. През последните години се появиха редица случаи на злоупотреба с образи чрез ИИ, като например компанията Elecrow, която използва изкуствено създаден глас на известния YouTuber Jeff Geerling за популяризиране на своите продукти.

Това е първата фаза на внедряване, като допустимите създатели вече са получили известие по имейл за новата функция. Системата на платформата е стъпка напред към по-голяма защита на дигиталната идентичност и правата на творците в онлайн пространството.