РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

YouTube въвежда технология за защита на идентичността

YouTube въвежда технология за защита на идентичността

Платформата YouTube стартира нова технология за разпознаване на образи, насочена към защитата на създателите на съдържание. След успешна пилотна фаза, тя вече е достъпна за участниците в Програмата за партньори на YouTube. Системата позволява на авторите да откриват и премахват съдържание, генерирано от изкуствен интелект, което използва техния образ, глас или лице без тяхно съгласие.

YouTube въвежда технология за защита на идентичността

Целта на технологията е да предотврати неправомерното използване на идентичността на хората – било то за реклама на продукти и услуги, които те не подкрепят, или за разпространение на дезинформация. През последните години се появиха редица случаи на злоупотреба с образи чрез ИИ, като например компанията Elecrow, която използва изкуствено създаден глас на известния YouTuber Jeff Geerling за популяризиране на своите продукти.

YouTube въвежда технология за защита на идентичността

Това е първата фаза на внедряване, като допустимите създатели вече са получили известие по имейл за новата функция. Системата на платформата е стъпка напред към по-голяма защита на дигиталната идентичност и правата на творците в онлайн пространството.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени