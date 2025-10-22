Лула и Тръмп ще разговарят на 26 октомври в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН

Бразилският и американският президент Луис Инасио Лула да Силва и Доналд Тръмп ще проведат разговори на 26 октомври, съобщава O Globo. Срещата е планирана да се проведе в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Куала Лумпур, Малайзия.

O Globo отбелязва, че срещата вече е потвърдена от правителствата на двете страни. „Според дипломати, запознати със ситуацията, само часът на срещата е все още неизвестен“, се казва в статията.

Миналата седмица държавният секретар на САЩ Марко Рубио беше домакин на бразилския външен министър Мауро Виейра във Вашингтон. Фокусът беше върху икономическите връзки между Бразилия и Съединените щати. Според O Globo, позовавайки се на бразилски официални лица, Бразилия очаква, че разговорите на лидерите на срещата на върха на АСЕАН биха могли да проправят пътя за търговски преговори и по-стабилен политически диалог между двете страни.

През август Доналд Тръмп наложи допълнителни мита върху бразилски стоки.

В резултат на това общото мито върху някои бразилски износ достигна 50 процента. Увеличените мита засегнаха предимно кафето и месните продукти. Ограниченията засегнаха и някои членове на бразилската съдебна система. По време на телефонен разговор през септември с президента на САЩ Лула да Силва призова за отмяна на американските мита и премахване на ограничителните мерки, наложени от САЩ срещу бразилски официални лица.

Поредната 47-а среща на върха на АСЕАН ще се проведе в Куала Лумпур от 26 до 28 октомври.

Бразилският президент Лула да Силва вече потвърди участието си. Той ще бъде първият бразилски президент, който ще присъства на срещата на върха на АСЕАН.

Очаква се президентът на САЩ Доналд Тръмп да пристигне в страната на 26 октомври. Малайзийският министър заяви, че Тръмп „с нетърпение очаква“ да стане свидетел на подписването на споразумението за прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа на срещата на върха на АСЕАН.

Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN), често наричана и със съкращението АСЕАН) е политическа, икономическа и културна организация на 10 държави и два асоциирани члена (Папуа Нова Гвинея и Източен Тимор) от Югоизточна Азия.