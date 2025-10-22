Главният изпълнителен директор на Microsoft получава рекордна заплата от 96.5 млн.щ.д.

Главният изпълнителен директор на Microsoft, Сатя Надела (Satya Nadella), е получил възнаграждение от 96.5 милиона долара за фискалната 2025 година – най-високото му заплащане, откакто поема ръководството на компанията през 2014 г. Това представлява увеличение от над 17 милиона долара спрямо предходната година, когато пакетът му е възлизал на 79.1 милиона долара.

По данни от регулаторен отчет, около 90% от възнаграждението на Надела е под формата на акции на Microsoft, което отразява дългосрочната политика на компанията за обвързване на доходите на ръководителите с представянето на акционерната стойност. Основната му заплата остава 2.5 милиона долара, но бонусите и акциите, свързани с резултатите, са се увеличили значително след поредната година на силен растеж, особено в областта на изкуствения интелект.

Съветът на директорите определи изминалата година като „изключителна“ и посочи, че Надела и неговият екип са превърнали компанията в един от безспорните лидери в ИИ-индустрията, което оправдава високото възнаграждение.

Високите бонуси не са ограничени само до Надела – финансовият директор Ейми Худ е получила 29.5 милиона долара, а Джъдсън Алтхоф, ръководител на търговската дейност на компанията, е възнаграден с пакет от 28.2 милиона долара.

През годината акциите на Microsoft са поскъпнали с 23%, а облачният бизнес Azure продължава да бележи ръст, изпреварващ този на конкурентите като Amazon Web Services. Увеличението в заплащането на Надела подчертава не само финансовия успех на компанията, но и стратегическото ѝ лидерство в следващата вълна на технологичните иновации, движени от изкуствения интелект.