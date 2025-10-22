„Обнови Европа“ иска мисия на ЕП да оцени фактите по върховенството на закона у нас

По искане на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент днес евродепутатите обсъдиха състоянието на върховенството на закона в България, информират от БТА. Повод за дебата е задържането на кмета на Варна Благомир Коцев.

Демократично избран кмет е в затвора без основание, посочи в изказването си председателката на групата „Обнови Европа“ Валери Айе. По думите й Коцев и останалите задържани по случая са политически затворници. „Това е предупреждение към всички нас, варненският кмет бе избран, за да внесе прозрачност, реформи и надежда“, заяве Айе.

Според Айе, Коцев е ново поколение политици, което отхвърля корупцията и упражняването на властта по престъпен начин.

Айе е категорична, че случващото се „е изпитание за нашите ценности и смелостта ни, защото, ако правосъдието бъде изопачено за един, това може да се случи на всеки. Ако мълчим, ставаме съучастници“. По нейните думи правосъдието в България е отнето от олигарси, а онези, които настояват за реформи, биват възприемани като врагове на държавата.

Айе призова в България спешно да бъде изпратена мисия на Европейската комисия за оценка на фактите по отношение на върховенството на закона и задържането на лидери на опозицията. Призоваваме за спиране на всички средства по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани със съдебната реформа, до освобождаването на политическите затворници, добави тя.

От името на Датското председателство на Съвета на ЕС датската министърка по европейските въпроси Мари Биер обяви, че състоянието на върховенството на закона в нашата страна ще бъде обсъдено от Съвета на ЕС по общи въпроси на 17 ноември като част от постоянния диалог с европейските държави по тези въпроси.

В последвалите изказвания на политическите групи в европарламента от Европейската народна партия посочиха, че задържането на Коцев досега е било потвърдено пет пъти от съда.

От името на групата на Социалистите и демократите Кристиан Вигенин (БСП/СиД) заяви, че всяко посегателство срещу демокрацията, основните права и върховенството на закона, в която и да е държава от ЕС, е посегателство срещу целия съюз. Политическата злоупотреба с тези въпроси подкопава доверието на гражданите и постига обратен ефект, допълни той.

Вигенин обяви, че неговата парламентарна група подкрепя изпращането на мисия на Европарламента в София.

От „Патриоти за Европа“ оспориха принципното право на „Обнови Европа“ да свикат днешния дебат.

От групата „Европейски консерватори и реформисти“ посочиха, че с тревога следят събитията в България. Проруски партии се опитват да подкопаят доверието в държавата, с претекста за защита на правовата държава се правят опити за нападение срещу независимата съдебна власт и институциите за борба с корупцията. „Не можем да позволим механизмите за защита на върховенството на закона да бъдат използвани за оказване на натиск над законно избрани правителства“.

Зелените отбелязаха твърденията, че показания по случая с кмета Коцев са били дадени под натиск от страна на властите. България напредва в последните години с присъединяването си към Шенген и еврозоната, но свързаните със законността реформи са спрени от сегашното правителство, посочиха от тази парламентарна сила. Според становището им, обвиненията срещу Коцев до днес остават правно неподкрепени. Те призоваха ЕК сериозно да разследва какво става с върховенството на закона и дали са изпълнени условията за получаване на европейски средства.

Становището на Левицата е, че в последните месеци се наблюдава влошаване на законността в България и натиск от страна на прокуратурата над съдии по важни за обществото дела. Случаят с кмета на Варна напомня за събитията с кмета на Истанбул, обобщиха от тази парламентарна група.

От името на групата „Европа на суверенните нации“ Станислав Стоянов („Възраждане“) категорично осъди всички форми на политически репресии. Правосъдието не трябва да служи на властимащите.