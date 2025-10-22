РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Три проекта в областта на биологичното разнообразие, гражданското участие и образованието ще получат 10 млн. швейцарски франка

швейцарски

Три обществено значими проекта в областта на биологичното разнообразие, гражданското участие и образование, както и десетки други регионални инициативи, включително и за финансова устойчивост ще получат финансова помощ от 10 млн. швейцарски франка. Това стана ясно по време откриващо събитие, поставящо началото на дейностите по Швейцарско-български механизъм за гражданско участие и прозрачност, на което участва и вицепремиерът Атанас Зафиров.

Той, в качеството си на председател на Съвета за развитие на гражданското общество заяви, че помощта от 10 млн. швейцарски франка е изключително значим принос и катализатор за вътрешна промяна – за по-ефективно управление, по-отговорни институции и по-активно гражданско участие.

Механизмът, който стартира, има именно тази цел – да осигури по-широко участие на гражданите и организациите на гражданското общество в процеса на вземане на решения, да насърчи прозрачността и отчетността на публичните институции, и да укрепи доверието между държавата и обществото“, отбеляза Зафиров.

В рамките на събитието бе дадено началото на дейностите по проектите, реализирани с финансовата подкрепа по механизма. Механизмът е с времеви хоризонт 1 август 2024 г. – 31 юли 2029 година.

Механизмът за гражданско участие и прозрачност е част от Швейцарско-
българската програма за сътрудничество, която включва общо 11 програми на обща
стойност 92.5 млн. швейцарски франка.

