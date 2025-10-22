„Възраждане“ инициира законодателни промени за санкционирани по „Магнитски“

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Парламентарната група на „Възраждане“ ще предложи промени в законодателството, с които да се забрани на хора, санкционирани по закона „Магнитски“, да заемат държавни или партийни постове в България. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че очаква евроатлантическото мнозинство да подкрепи тази инициатива.

Предвиждат се два законопроекта – първият ще бъде с поправки в Изборният кодекс, а вторият законопроект ще е за промени в Закона за политическите партии. „Целта е лицата, санкционирани по „Магнитски“, да бъдат изключени от възможността да заемат висши позиции в държавата или в партиите“, обясни Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ подчерта, че хора с доказана корупция нямат място в управлението и посочи като пример лидера на „Ново начало“ Делян Пеевски, който е сред санкционираните по глобалния закон.

Костадинов заяви още, че ГЕРБ фактически е „капитулирала“ пред Пеевски и е загубила своята самостоятелност, като определи това като „тъжен край“ за партията.

Той се пошегува с лозунг на ДПС – „Две партии, една цел“, казвайки, че сега вече има „две партии – един човек“, визирайки близките отношения между Пеевски и Борисов. Според него Борисов е „сянка на миналото си“ и е „пратен да играе сантасе с Доган“.

Костадинов също така коментира, че докато се разпределя властта, остава да се види каква ще бъде реакцията на „Има такъв народ“. Той приветства и разпадането на коалицията на „БСП – Обединена левица“ след оттеглянето на „Социалдемократите“.

„Възраждане“ обяви, че няма да подкрепи ротацията на председателя на Народното събрание.

