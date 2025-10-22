Оставка в ОИК – Пазарджик заради надписаните 114 преференции за човек от „Възраждане“

Васил Стефанов, който е от квотата на „Възраждане“, е подал оставка като член на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Пазарджик. Той е подал своето заявление за напускане по електронната поща. Тя ще бъде разгледана от Централната избирателна комисия (ЦИК), когато постъпи в оригинал.

Причината за оставката са надписаните 114 преференции за кандидата от партията Христо Вълков, с които той е избран за общински съветник. Впоследствие списъкът с избраните бе коригиран и на негово място бе посочена Ася Фиткина – Спасова от същата партийна листа.

В отговор на искането на ЦИК за обяснение по случая, от ОИК посочват, че Васил Стефанов е диктувал на различни оператори данните от 18-те секции, в които при повторната проверка са установени надписаните 114 преференции за Вълков, съобщи общественото радио.

Георги Баханов запозна с писмото колегите си в ЦИК. „Обстоятелството, че в конкретния случай, „несъответствията“ са допускани само при участието на един от членовете на ОИК – Васил Стефанов, говори, че отговорен за тях е той“, се казва в обясненията от ОИК – Пазарджик.

Според ОИК за случая трябва да бъде сезирана прокуратурата и тя да установи дали Васил Стефанов умишлено е манипулирал резултатите от вота в полза на конкретен кандидат.

След обсъждане на писмото от ОИК, ЦИК ще предложи действия по казуса, след като бъдат получени още становища, включително от „Информационно обслужване“.

„Отговорността е на цялата Общинска избирателна комисия, не само на един от членовете, но това е въпрос на обсъждане в Централната избирателна комисия“, коментира председателят на ЦИК Камелия Нейкова.