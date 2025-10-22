Труден избор за Черна гора между Европейския съюз и туризма

Черногорският президент Яков Милатович обяви „много скоро“ въвеждане на визи за руски граждани, така че Черна гора да може да се присъедини към Европейския съюз през 2028 година. Освен това правителството реши да въведе визи за граждани на четири държави до края на октомври, като същевременно запази безвизовия режим за седем държави, включително Русия.

За да стане член на ЕС до 2028 г. обаче, Черна гора трябва да завърши преговорите за присъединяване до края на следващата година. Ако процесът се проточи, което е много вероятно, няма да има нужда да се бърза с въвеждането на визи за руски граждани.

В интервю за Politico президентът Милатович добави, че властите на страната се опитват да „отложат максимално визовия въпрос, за да запазят жизнеспособността на туристическия си сектор“. Според официалната статистика туризмът представлява 26% от БВП на Черна гора, като приблизително 230 000 руснаци посещават страната годишно.

Черна гора се ангажира да премахне безвизовия си режим за една или повече държави всяка година,

когато кандидатства за участие в Плана за растеж на ЕС миналата есен.

Този план предвижда отпускането на 6 милиарда евро на кандидатите за присъединяване, безплатно или под формата на облекчени заеми. На Подгорица са отпуснати 383.5 милиона евро от тази сума.

Очаква се черногорските власти да прекратят напълно безвизовия режим до момента на присъединяването си към ЕС, което обещават да се случи още през 2028 г., но реалистично е до края на следващата година, когато Подгорица планира да завърши преговорите за присъединяване с Евросъюза.

Черногорското министерство на външните работи наскоро обяви, че

правителството възнамерява да премахне безвизовия режим за четири държави до края на октомври:

Армения, Узбекистан, Египет и Кувейт. Това ще намали списъка до седем държави, оставяйки Русия, Китай, Турция, Азербайджан, Саудитска Арабия, Катар и Бахрейн. Планирано е въпросът с тези държави да бъде решен следващата година.

Премахването на четирите държави от списъка с безвизови режими на Черна гора съвпадна с посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в адриатическата република. Изтъкнатата гостенка от Брюксел говори за Черна гора като лидер в европейската надпревара за присъединяване към ЕС, уверявайки, че републиката е „на правилния път към членство в ЕС“. Тя дори заяви помпозно: „Всеки път, когато идвам в Черна гора, усещам как сърцето на Европа бие.“

Наред с ограничаването на безвизовия режим, черногорските власти решиха и да затегнат имиграционната си политика.

Наскоро президентът Яков Милатович призова за фундаментално преразглеждане на имиграционната политика на страната, като се даде приоритет на интересите на нейните граждани. „Първо, работни места и апартаменти за нашите граждани, и едва след това, създаване на възможности за чужденците“, обясни той обосновката на инициативата си.

От своя страна, черногорското правителство внесе в парламента проект за изменения в закона за чужденците, предвиждащи по-строги правила за получаване и подновяване на разрешения за пребиваване. Приемането на измененията ще усложни преди всичко положението на десетки хиляди руснаци, украинци и турци, които са открили фирми в Черна гора и са получили разрешения за временно пребиваване в резултат на това.

В момента само седем от 33-те точки за преговори са напълно договорени, а черногорските власти възнамеряват да премахнат още пет до края на тази година. Въпреки това, завършването на целия процес през следващата година, затваряйки повече от 20 оставащи точки за преговори, ще бъде изключително трудно. Това е особено вярно, като се има предвид, че черногорската опозиция обвинява някои членове на управляващата коалиция, че умишлено забавят европейската интеграция, за да угодят на съседна Сърбия, която няма интерес Черна гора да се присъедини към ЕС преди нея.

Всичко това прави проблематични плановете на Подгорица да завърши преговорите за присъединяване с ЕС следващата година и да стане пълноправен член през 2028 година. Тогава може би Черна гора няма да се налага да бърза да премахне списъка с безвизови държави.