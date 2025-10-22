СДВР хвана 7 кг дрога, четирима са задържани

СДВР задържа трима мъже и една жена за разпространение и производство на наркотици, при акция проведена на 20 октомври, съобщиха от МВР. Иззети са близо седем килограма различни наркотици.

В хода на операцията е задържан 39-годишен мъж пред дома му в квартал „Манастирски ливади“, при извършено претърсване на адреса са установени две помещения с изградена и работеща вентилационна, отоплителна и осветителна инсталация. Намерени и иззети са растения от вид „канабис“, пластмасови съдове, съдържащи торове и препарати за стимулиране на растежа и отглеждане на растения, влагометри, термометри, пластмасова кофа със суха листна маса и кашон, съдържащ суха листна маса.

Малко по-късно са задържани и трима дилъри – 37-годишна жена с предишни криминални регистрации и осъждана, 32-годишен мъж също осъждан и 32-годишен мъж, неизвестен на полицията. Те са заловени пред апартамент, обитаван от тях в столичния квартал „Белите брези“, при претърсване на жилището са иззети кутия, съдържаща бяло вещество на прах и пресовано на калъп, пет плика с бяло вещество на бучки, три вакуумирани плика, съдържащи суха листна маса. В жилището са намерени тефтер със записки, доказващи престъпната дейност на лицата, парична сума в размер на 5800 лева.

От направената експертна справка е видно, че иззетите наркотици са над 5,500 кг канабис, 350 г марихуана, 750 г амфетамин, 62 г метамфетамин, 3 г хашиш, 73 таблетки екстази, 141 таблетки ксанакс и 52 халюциногенни гъби.

На четиримата задържани са им повдигнати обвинения.

По-рано днес от прокуратурата съобщиха, че се увеличава броят на задържаните и на образуваните разследвания за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотици през септември спрямо август тази година.