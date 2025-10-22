Google и Anthropic обсъждат многомилиардна сделка за облачна инфраструктура

Компанията за изкуствен интелект Anthropic, която стои зад популярните AI модели Claude, води преговори с Google за нова мащабна сделка, оценявана на десетки милиарди долари. Целта е Anthropic да получи повече изчислителна мощ за обучение и развитие на своите модели изкуствен интелект.

Според източници, Google ще осигури на Anthropic достъп до своите облачни услуги и специални TPU чипове, които ускоряват обработката на данни и машинното обучение. Google вече е инвеститор и партньор на Anthropic, но тази сделка може значително да разшири сътрудничеството между двете компании.

Преговорите все още са в начален етап и подробностите не са окончателни. След появата на информацията, акциите на Google скочиха с над 3,5%, докато тези на Amazon – също инвеститор в Anthropic – спаднаха с около 2 процента.

Anthropic е основана през 2021 г. от бивши служители на OpenAI и бързо се превърна в един от най-сериозните конкуренти в областта на изкуствения интелект. Компанията наскоро набра 13 милиарда долара ново финансиране, което увеличи оценката ѝ до 183 милиарда долара.

До момента Google е инвестирала около 3 милиарда долара в Anthropic, а Amazon – близо 8 милиарда долара. Anthropic използва и двата облачни гиганта, но новата сделка може да укрепи позициите на Google в съревнованието за лидерство в AI инфраструктурата.