Стрелба и пожар пред парламента в Белград – един е ранен

Пред сградата на сръбския парламент в Белград се е стигнало до стрелба, при която е ранен един човек, съобщават местни медии. Инцидентът е станал в сряда преди обяд. Стрелбата е станала в една от палатките от лагера, издигнат по нареждане на президента Александър Вучич като контрапункт на масовите антиправителствени протести, започнали след инцидента на гарата в Нови Сад през ноември 2024 година

По данни на полицията, стрелбата е избухнала около 11:20 човек българско време. Един човек е бил ранен и е транспортиран в болница, потвърдиха от белградската спешна помощ. Нападателят е задържан на място от органите на реда. След стрелбата в палатката е избухнал пожар, за чието потушаване са били изпратени четири пожарни екипа. Огънят вече е локализиран.

Случаят предизвика силен обществен отзвук. Известният сръбски баскетболист Владимир Щимац заяви в социалните мрежи, че в лагера, известен като „Чачиленд“, има боеприпаси и оръжия, осигурени от Сръбската прогресивна партия. Той обвини властите, че си затварят очите пред опасната ситуация и попита дали това не е началото на „падането на режима“.