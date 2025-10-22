ЕК подготвя първата по рода си стратегия за устойчив туризъм

Европейската комисия подготвя първата по рода си стратегия за устойчив туризъм, обяви еврокомисарят по транспорта и туризма Апостолос Цицикостас на Глобалния форум по туризъм в Брюксел. Документът ще се основава на принципите на екологичната и социалната устойчивост.

Според Цицикостас, устойчивостта не е само намаляване на емисиите от пътуванията, но и рационално използване на ресурсите, опазване на културното и природното наследство и развитие на регионите въз основа на баланс на интересите.

Европа остава най-голямата туристическа дестинация в света.

През 2024 г. регионът е посрещнал 758 милиона посетители, което представлява 7% от общата добавена стойност на ЕС (приблизително 807 милиарда евро) и поддържа над 20 милиона работни места. Въпреки това, растежът на туризма оказва все по-голям натиск върху инфраструктурата, жилищното строителство и екосистемите, особено в Испания, Франция, Германия и Италия, където са концентрирани над 60% от всички нощувки на туристите.

Проектът на стратегията поставя специален акцент върху адаптирането към изменението на климата и разработването на нови подходи към сезонността и пренаселеността в популярните дестинации. Европейските градове вече прилагат решения – от озеленяването на Барселона до системите за контрол на наводненията в Копенхаген и естествените бариери на нидерландското крайбрежие.

Новата стратегия на ЕС за туризма за 2026 г. ще бъде стъпка към разработването на единен подход към устойчивото развитие на индустрията и засилване на нейния принос за местните икономики, без да се вреди на природата и жителите.