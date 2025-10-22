Плановете на Unilever за нова компания се отлагат, заради неработещото правителство на САЩ

Британският концерн Unilever планира да отдели своя бизнес със сладолед, който включва известни марки като Magnum и Ben & Jerry’s, като част от стратегията на новия главен изпълнителен директор Фернандо Фернандес да преструктурира компанията и да я насочи от хранителния сектор към продуктите за красота и лична грижа.

Новата компания се казва The Magnum Ice Cream Company и по план трябва да излезе на борсата в Амстердам на 10 ноември, а след това и в Лондон и Ню Йорк.

Плановете обаче надали ще се осъществят заради паузата в работата на правителството на Съединените щати, започнала на 1 октомври, когато демократите и републиканците не успяха да се споразумеят за временното финансиране на държавните чиновници. Това блокира дейността на американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC), която не може да регистрира акциите на новата компания.

Въпреки застоя, Unilever остава уверена, че отделянето ще бъде завършено през 2025 г., а подготовката продължава по план.

Инвестиционният директор на AJ Bell, Ръс Моулд, коментира, че забавянето е разочароващо за инвеститорите, но очаква компанията да изпълни стратегията си. Той добави, че някои акционери може да са искали бързо да продадат акциите си от бизнеса със сладолед.