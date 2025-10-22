Плановете на Unilever за нова компания се отлагат, заради неработещото правителство на САЩ

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Британският концерн Unilever планира да отдели своя бизнес със сладолед, който включва известни марки като Magnum и Ben & Jerry’s, като част от стратегията на новия главен изпълнителен директор Фернандо Фернандес да преструктурира компанията и да я насочи от хранителния сектор към продуктите за красота и лична грижа.

Новата компания се казва The Magnum Ice Cream Company и по план трябва да излезе на борсата в Амстердам на 10 ноември, а след това и в Лондон и Ню Йорк.

Плановете обаче надали ще се осъществят заради паузата в работата на правителството на Съединените щати, започнала на 1 октомври, когато демократите и републиканците не успяха да се споразумеят за временното финансиране на държавните чиновници. Това блокира дейността на американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC), която не може да регистрира акциите на новата компания.

Въпреки застоя, Unilever остава уверена, че отделянето ще бъде завършено през 2025 г., а подготовката продължава по план.

Инвестиционният директор на AJ Bell, Ръс Моулд, коментира, че забавянето е разочароващо за инвеститорите, но очаква компанията да изпълни стратегията си. Той добави, че някои акционери може да са искали бързо да продадат акциите си от бизнеса със сладолед.

Информация

