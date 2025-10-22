Златото възстанови част от загубените над 5% на 21 октомври

Златото загуби над 5% от пазарната си оценка на 21 октомври – най-големият дневен спад от 2020-а насам след като в рекордния му тазгодишен възход и трескавите покупки в края на най-големия индийски и индуски празник „Дивали“ на 20 октомври настъпи обрат. След като достигнаха 4.381.52 щ. долара за тройунция в началото на седмицата, цените потънаха с 6.3% – до 4082.03 долара за тройунция на 21 октомври – най-закъснялата корекция, според анализатори. Жълтият метал завърши борсовата си сесия в Съединените щати с котировка 4125.22 долара за тройунция. А в 9.17 ч. българско време на 22 октомври се разменяше срещу 4138.74 долара за тройунция.

Според анализатори, основен катализатор за продажбите са условията на прекалени покупки и на достигналия до максималните си за момента върхови стойности подем. Той се ускори през последните седмици, като цените скочиха с 25% само през последните два месеца.

„Самият факт, че сме се покачили с 1000 долара за шест седмици… е показателен, че цените са прекалено завишени, ние сме в стратосферата“, коментира Ники Шийлс – анализатор във фамилната компания от бранша MKS PAMP.

Котировките на среброто и платината също потънаха на 21 октомври, съответно със 7.4% и 5 процента.

Скокът на златото се подхранва от тревогите на инвеститорите за нарастващите нива на държавния дълг, здравето на щатския долар и от устрема към сигурни убежища, предизвикан от търговската война на Доналд Тръмп.

Анализаторите смятат, че очевидното размразяване на търговското напрежение между Съединените щати и Китай, неотдавнашното възстановяване на щатския долар и липсата на ключови данни за позициите на инвеститорите на фючърсните пазари поради паузата в работата на американското правителство са сред катализаторите за спада на 21 октомври.

Сезонът за изкупуване на злато в Индия – вторият по големина потребител в света, също приключва с края на Дивали и началото на сватбения сезон.

Най-големият двигател за златния ръст през тази година е търсенето от централните банки, които купуват метала, за да диверсифицират своите активи извън зелените пари. През последните месеци се наблюдава и сериозен скок на интереса от институционални инвеститори, които наливат пари в обезпечени със злато фондове, търгувани на борсата (ETFs). Те привлякоха рекорден месечен приток от 26 милиарда долара през септември.

Бесните покупки на дребно, с опашки, образуващи се пред магазините за злато по целия свят – от Япония до Австралия – допълнително подхраниха възхода през последните седмици.

„Наблюдаваме техническа корекция“, коментира Суки Купър, анализатор в Standard Chartered. „Все още смятаме, че дългосрочната картина е с по-голям риск за златото.“ Купър допълни, че през последните два месеца „вселената от инвеститори“ се е разширила бързо, но се тества устойчивостта на този апетит.

По оценка на Чару Чанана – главен инвестиционен стратег в Saxo Markets, „разпродажбата на металите изглежда по-скоро като реализиране на печалби и прочистване на позиции, отколкото като макро шок“.