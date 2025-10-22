Износът на швейцарски часовници за САЩ се срина с 55% след вносните мита на Тръмп

През септември износът на швейцарски часовници спадна с 3.1% на годишна база до 2 милиарда швейцарски франка (2.5 милиарда долара). Междувременно износът за САЩ, най-големият пазар за швейцарските производители на часовници, се срина с 55% на годишна база до 198.5 милиона долара. Тези данни са цитирани в доклад на Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия.

Износът на швейцарски часовници е намалял на годишна база за втори пореден месец. Експертите посочват налагането на 39% вносни тарифи върху швейцарски продукти от администрацията на Доналд Тръмп като причина.

Спадът в доставките на часовници за САЩ се случи на фона на нарастващ износ за други страни.

Доставките за Обединеното кралство се увеличиха с 15.2%, за Китай – със 17.8%, за Южна Корея – с 21.5%, и за Индия – с 28.3 процента.

Междувременно общият швейцарски износ за САЩ се е увеличил с 43% през септември, след спад от 20% през август, непосредствено след налагането на митата.

Според швейцарската митническа администрация, общият износ е спаднал с 8% през третото тримесечие.