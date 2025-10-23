Започва годишният ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

На 25 октомври започва годишният планов ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“, който ще продължи до началото на декември. Спирането на блока е съгласувано с Централното диспечерско управление към „Електроенергиен системен оператор“ след предварително подадено заявление.

Всички дейности в рамките на ремонта са осигурени с необходимите ресурси и висококвалифициран персонал, което гарантира качественото им и безопасно изпълнение. По време на престоя ще бъдат извършени профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, с цел да се осигури надеждната експлоатация на блока.

Паралелно с тези дейности ще се реализират и мерки, свързани с дългосрочната експлоатация на ядрените мощности. Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата, 31-ва горивна кампания. Междувременно пети блок на централата продължава да работи съгласно графика за електропроизводство.