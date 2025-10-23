Балната зала на Тръмп ще струва 300 млн. долара, финансирана от крипто и тех гиганти

Финансирането на Балната зала в Белия дом се превърна в една от най-коментираните теми във Вашингтон – не само заради мащаба на проекта, но и заради въпросите кой точно стои зад милионите, вливащи се в него. Администрацията на Доналд Тръмп официално не е обявила пълен списък на дарителите.

Президентът Тръмп твърди, че балната зала, оценявана на около 300 милиона долара, се финансира „на 100% от него и негови приятели“, без нито цент държавни средства. Въпреки тези уверения, липсата на прозрачност около дарителите поражда множество въпроси за възможни конфликти на интереси и политическо влияние.

Сред потенциалните дарители са някои от най-влиятелните компании в света – Amazon, Apple, Google, Meta и Microsoft, както и водещи криптовалутни платформи Coinbase, Ripple и Tether. Сред поканените дарители са и братята Камерън и Тайлър Уинкълвос, символи на крипто поколението на Уолстрийт.

Най-интересен е случаят с компанията-майка на Google – Alphabet. Според съдебни документи, като част от споразумение с Тръмп след забраната му в YouTube през януари 2021 г., Alphabet се е съгласила да дари 22 милиона долара за изграждането на балната зала. Средствата се насочват чрез Trust for the National Mall – нестопанска организация, която управлява даренията за възстановяване и опазване на Националния мол и Белия дом.

Друг голям дарител е предприемачът Паоло Тирамани, чиято строителна компания е потвърдила дарение от 10 милиона долара под формата на акции към същия фонд. Според източници, инициативата по набиране на средства се координира от Мередит О’Рурк, финансов директор на предизборната кампания на Тръмп за 2024 година.

Фондът Trust действа като посредник – управлява даренията, докато Белият дом и Националната паркова служба отговарят за дизайна и строителството. По думите на Тръмп, военните участват активно в проекта, „за да гарантират, че всичко ще бъде абсолютно перфектно“.