„Да, България“ иска изслушване на трима министри и БНБ заради санкциите срещу „Лукойл“

„Да, България“ иска изслушване на министрите на икономиката, енергетиката и финансите, както и на представител на Българската народна банка (БНБ) заради наложените от САЩ санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“.

„Колкото по-бързо „Лукойл“ се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние, но не трябва да попада в ръцете на българската мафия„, заяви съпредседателят на партията в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев.

Той обясни още, че наложените санкции не са обсъждани в по-широк парламентарен формат – на т. нар. председателски съвет, в който участват ръководството на Народното събрание и на парламентарните групи. „Най-много Борисов и Пеевски на пура и кафе да са обсъждали какво ще правят с рафинерията“, добави Мирчев.

От „Да, България“ коментираха и предстоящото гласуване на ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за ДАНС, с които се отнема правото му да назначава ръководителя на службата. Божидар Божанов заяви, че формацията не подкрепя тази промяна, тъй като тя обслужва интересите на лидера на „Ново начало“ Делян Пеевски. По думите му, в резултат на това западните партньорски служби са ограничили обмена на информация с българските, което е „срам за държавата“.

Санкциите

САЩ наложиха санкции на най-голямата частна руска петролна компания „Лукойл“, собственик на българската рафинерия „Лукойл-Нефтохим“. Решението беше обявено от американския министър на финансите Скот Бесент, ден след като бе отменена планираната среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща.

Вашингтон обясни мярката с липсата на напредък в преговорите за прекратяване на войната и отказа на Русия да спре военните действия. Според Бесент санкциите са насочени срещу двете най-големи руски петролни компании – „Лукойл“ и държавната „Роснефт“, която се ръководи от близкия до Путин Игор Сечин.

Президентът Тръмп коментира, че санкциите са тежки, но изрази надежда те да бъдат отменени скоро.