Рубио ще пътува до Израел след посещението на Ванс, за да гарантира, че крехкото примирие в Газа се запазва

Докато посещението на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс в Израел приключва, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че ще пътува до страната, за да поддържа инерцията по постигнатото с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Хамас.

По-рано тази седмица Ванс обяви откриването на гражданско-военен координационен център в южен Израел, където около 200 американски войници работят заедно с израелската армия и делегации от други страни върху плановете за стабилизиране и възстановяване на Газа.

Рубио каза на журналисти на авиобазата „Джойнт Бейс Андрюс“ в сряда вечерта, че възнамерява да посети центъра и да назначи дипломат, който да работи редом с главнокомандващия на американските сили в Близкия изток – вицеадмирал Брад Купър.

САЩ търсят подкрепа от други съюзници, най-вече от страните от Персийския залив, за формиране на международна сила за стабилизиране и обучение на палестински сили в Газа.

„Бихме искали да видим полицейски сили в Газа, които не са част от Хамас и които могат да си вършат добре работата — но тези сили трябва тепърва да бъдат обучени и снабдени,“ каза Рубио.

Четете още: „Отлагане“ на срещата Лавров-Рубио няма, тъй като не е била договорена