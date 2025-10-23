МЕЧ очаква повишение на цената на горивата заради санкциите срещу „Лукойл“

Лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев заяви, че санкциите, наложени от САЩ срещу руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“, имат негативно влияние върху България, особено по отношение на националната сигурност, свързана с българската рафинерия на „Лукойл“.

Василев очаква покачване на цените за крайните потребители и предупреди за сериозни проблеми с доставките, ако „Лукойл“ остане собственик на рафинерията. Народният представител предложи държавата да поеме контрол над рафинерията чрез инвестиция, която да бъде гласувана от Народното събрание.

По отношение на председателя на парламента, лидерът на МЕЧ изрази съмнение, че след последните изказвания на Борисов ще има промяна. Той призова Киселова да подаде оставка, тъй като според него не се справя. Въпреки това, МЕЧ няма да подкрепи нов кандидат за председател, предложен от сегашното мнозинство.