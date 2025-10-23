РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Възраждане" не смята, че санкциите срещу „Лукойл" ще се отразят на България

"Възраждане" не смята, че санкциите срещу "Лукойл" ще се отразят на България

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че санкциите срещу „Лукойл“ няма да засегнат България, защото компанията работи с доставчици извън Европейския съюз от 2022 година. Той допълни, че единственият ефект може да бъде политическа борба между управляващи и опозиция, които ще се опитат да използват ситуацията, за да откраднат бизнеса.

Костадинов посочи, че е потърсил информация от Нидерландия чрез Европейския парламент дали там е обсъждан въпросът с „Лукойл“, тъй като фирмата е нидерландска, но не е намерил такова обсъждане. По думите му решенията в „Лукойл“ в България се вземат в чужбина, а българското подразделение не е независимо.

Той коментира и изказването на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който призова „Лукойл“ да се освободи от рафинерията в Бургас, като каза, че това е част от руското влияние, но не трябва да попадне в ръцете на българската мафия. Костадинов обвини Мирчев в лицемерие, намеквайки, че зад тези думи стои Делян Пеевски.

Лидерът на „Възраждане“ отбеляза още, че според данни на Българската народна банка чуждестранните инвестиции в България са намалели с 12%, което според него се дължи на несигурността относно възможни нови закони, насочени към бизнеса.

Накрая, Костадинов изрази възмущението си от отнетите акредитации на журналисти в парламента, като подчерта, че не трябва да се прави разлика между големите и малките, независими медии, защото малките често стават неудобни и биват притискани.

