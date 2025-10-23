„Възраждане“ не смята, че санкциите срещу „Лукойл“ ще се отразят на България

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че санкциите срещу „Лукойл“ няма да засегнат България, защото компанията работи с доставчици извън Европейския съюз от 2022 година. Той допълни, че единственият ефект може да бъде политическа борба между управляващи и опозиция, които ще се опитат да използват ситуацията, за да откраднат бизнеса.

Костадинов посочи, че е потърсил информация от Нидерландия чрез Европейския парламент дали там е обсъждан въпросът с „Лукойл“, тъй като фирмата е нидерландска, но не е намерил такова обсъждане. По думите му решенията в „Лукойл“ в България се вземат в чужбина, а българското подразделение не е независимо.

Той коментира и изказването на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който призова „Лукойл“ да се освободи от рафинерията в Бургас, като каза, че това е част от руското влияние, но не трябва да попадне в ръцете на българската мафия. Костадинов обвини Мирчев в лицемерие, намеквайки, че зад тези думи стои Делян Пеевски.

Лидерът на „Възраждане“ отбеляза още, че според данни на Българската народна банка чуждестранните инвестиции в България са намалели с 12%, което според него се дължи на несигурността относно възможни нови закони, насочени към бизнеса.

Накрая, Костадинов изрази възмущението си от отнетите акредитации на журналисти в парламента, като подчерта, че не трябва да се прави разлика между големите и малките, независими медии, защото малките често стават неудобни и биват притискани.