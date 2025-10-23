РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Продажбите на френската луксозна марка Hermès нарастват до 3.9 млрд. евро

Приходите на френската компания за луксозни стоки Hermès International SA са се увеличили през третото тримесечие в сравнение със същия период на миналата година. Компанията отчете продажби от 3.9 милиарда евро (4.5 милиарда долара), което представлява ръст от 10% при постоянни валутни курсове спрямо предходното тримесечие.

Към края на септември почти всички сектори на Hermès отбелязват растеж на продажбите: кожените изделия са нараснали с 13%, готовата конфекция и аксесоарите – с 6%, коприна и текстил – с 4%, а другите сектори – с 11 процента. Продажбите на парфюми и козметика са намалели с 5%, а сегментът на часовниците с 3 процента.

За в бъдеще групата очаква растеж на приходите при постоянни валутни курсове въпреки глобалните икономически, геополитически и парични несигурности.

