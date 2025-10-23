Евростат: Българите се чувстват по-бедни въпреки общото подобрение в ЕС

Българите се чувстват по-бедни въпреки общото подобрение в Европейския съюз. Като цяло 2024 година 17,4% от населението на Европейския съюз се е определило като бедно – показател за т.нар. субективна бедност. Това представлява общо подобрение спрямо 2023 година, когато делът е бил 19,1%, съобщава Евростат.

Субективната бедност отразява личното усещане на хората за финансовата им сигурност и способността им да покриват нуждите си според собствените им стандарти. За разлика от обективната бедност, която се измерва чрез доходи и статистически прагове, субективната бедност се базира на самовъзприемане, измерено чрез анкети.

В рамките на ЕС най-високи нива на субективна бедност през 2024 година са отчетени в Гърция – 66,8%, следвана от България с 37,4% и Словакия с 28,7%. В другия край на класацията са Нидерландия и Германия – по 7,3%, както и Люксембург с 8,5%.

Докато повечето страни от Съюза отчитат спад на усещането за бедност, България се отличава с обратната тенденция – делът на хората, които се чувстват бедни, е нараснал от 33,2% през 2023 година до 37,4% през 2024-та, което я поставя сред трите най-засегнати държави в Европейския съюз.