Откриха 1000 кутии цигари в багаж от полет за Англия

Контрабанда на цигари беше пресечена на летище „Васил Левски“ в столицата, съобщиха от агенция „Митници“. При две проверки на регистрирани багажи на летището са установени общо 20 000 къса (1000 кутии) контрабандни цигари, предназначени за Великобритания.

Митнически инспектори на Терминал 2 и служителите на отдел „Проверка регистриран багаж“ към дирекция „Сигурност“ на летището извършили инспекция на багажи на лица, пътуващи за Лондон – Станстед. В два регистрирани багажа на български граждани в един и същи полет за Великобритания митническите инспектори установили общо 20 000 къса (1000 кутии) цигари на известна търговска марка с български акцизен бандерол. Тютюневите изделия са задържани, като на нарушителите са съставени актове за установени административни нарушения по Закона за митниците.

Седмица преди това – на 15.10.2025 г., пак на Терминал 2, митническата проверка на регистриран багаж на пътничка, пътуваща към друга държава от ЕС и преминала през „Зелен коридор“-„Нищо за деклариране“, установила наличие на 9600 къса (480 кутии) цигари с български акцизен бандерол. Тютюневите изделия са иззети, съставен е акт за установено административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове.