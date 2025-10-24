Атанаска Дишева: Наказателно производство трябва да има или за „изтръгнати“ показания, или за набеждаване, среден вариант няма (част 2)

Странно е, че прокурорската колегия на ВСС продължително време мълчи по инцидента с техния колега Иво Илиев, отбелязва Атанаска Дишева

Разбра се, че в крайна сметка Диан Иванов е бил разпитан, след като заяви, че първоначалните му показания са изтръгнати под натиск. По интересен е въпросът защо няма информация за заведено досъдебно производство срещу лицата, за които се твърди, че са изтръгвали показания, чрез натиск и заплахи. Иска ми се да вярвам, че такова досъдебно производство е заведено и липсва само публичната информация за него. Ако пък Диан Иванов лъже за изтръгнатите показания, то трябва да има наказателно производство за набеждаване.

Като член на ВСС, за мен е странно, че прокурорската колегия на ВСС не изказва никакво становище по инцидента с колегата им Иво Илиев. Съдийската колегия има механизъм за реакция при подобни случаи. Имали сме такива казуси и сме изразявали позиции.

Случаите с гласуванията за мандатите на Чолаков и Сарафов в съдийската и прокурорската колегии не са различни, а идентични, но с противоположен резултат. Прави се опит да се заблуди общественото мнение.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Атанаска Дишева, член на съдийската колегия във ВСС.

Още от интервюто:

Какви нови показания е дал зам.-кметът на Варна Диан Иванов и защо те не са взети под внимание при определяне на мярката за неотклонение на Благомир Коцев?

Заведено ли е досъдебно производство за „изтръгване“ на показания?

Какво може да се крие зад мълчанието на прокуратурата по случая с пребития прокурор Иво Илиев?

Различни ли са казусите с гласуванията за мандатите на Чолаков и Сарафов?

Главен прокурор ли е Сарафов след 21 юли 2025 г. и ако не, законни ли са подписаните от него документи след тази дата?

