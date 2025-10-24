Украйна няма да получи заем от замразените руски активи

Европейският съюз не успя да постигне споразумение за отпускане на заем от 140 милиарда евро за подкрепа на Украйна, който да бъде финансиран със замразени руски активи.

Заемът трябваше да покрие „неотложните финансови нужди“ на страната и да подкрепи нейната икономика за следващите две години, но правните опасения на Белгия попречиха на тези намерения.

Лидерите на ЕС решиха, че руските активи трябва да останат замразени, докато Русия не прекрати войната и не компенсира Украйна за причинените щети. Те все пак си оставиха вратичка за преосмисляне и отложиха въпроса със заема за следващата среща на върха през декември, съобщи „Индипенднънт“.

Междувременно руският президент определи като неприятелски американските санкции, наложени на двете най-големи руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“, и заяви, че Москва няма да се поддаде на натиска на САЩ.