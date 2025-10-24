Депутатите излязоха в 15-минутна почивка след словесна престрелка между депутати от „Възраждане“ и ДПС-Ново начало

Председателят на парламента Наталия Киселова даде 15-минутна почивка, за да се успокоят страстите в залата. Депутати от „Възраждане“ и „ДПС-Ново начало“ си размениха остри реплики и се изправиха едни срещу други.

Преди това председателят на парламента наложи наказание „забележка“ на Даниел Проданов от „Възраждане“ за обидни думи към колега народен представител. По-конкретно Проданов се обърна към Станислав Анастасов от „ДПС-Ново начало“ първо с „приятелки“, после с „уважаемия господин еничар Анастасов“.

Депутатът от ДПС-НН му отвърна с обидна реплика от мястото си. Проданов поиска думите му да се стенографират и го предупреди от трибуната, че времето му изтича и съдбата му няма да бъде никак радостна.

„Вие, продажници, такива, приемате неща, които са абсурдни и са унижение за българската държава. Не може да санкционирате руската държава, защото без нея нямаше да съществувате„, подчерта Проданов.

След като му бе наложена забележка, депутати от „Възраждане“ станаха от местата си, възмутени и от Наталия Киселова, и от депутата от ДПС-Ново начало – Станислав Анастасов, към чието място се отправиха. Заради това и председателят на Народното събрание даде 15-минутна почивка. Така бе прекъснато обсъждането на второ четене на промените в Закона за насърчаване на инвестициите. Те предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл“ в България да става само след решение на Министерския съвет и при положителен доклад на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Йордан Тодоров от „Възраждане“ обяви, че законопроектът е написан махленски и е лобистки. По думите му ДАНС няма правомощия да прави предварителна оценка и да дава предварително одобрение на търговска сделка. Според него ДАНС трябва да посочва и рискове, и възможности при тях, каквито, по думите му, се отварят винаги, а не да пише „положителен доклад“. Тодоров постави въпроса защо точно ДАНС са натоварени със задачата да дават предварително становище и сам си отговори, че това е повече от ясно – защото, по думите му, те са на пряко разпореждане на Пеевски.