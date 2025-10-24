Планирате обир? Тази немска компания иска да ви закара

Безочливият дневен обир на Лувъра в неделя се превърна в маркетингова възможност за Böcker – германски производител на кранове и подемници, чийто продукт беше използван при кражбата.

В неделя, когато крадци се изкачиха до прозорец на втория етаж на Лувъра, грабнаха бижута със зашеметяваща стойност и се спуснаха към своите скутери за бягство с помощта на подемник за мебели, мнозина във Франция бяха шокирани и разгневени.

Но германската компания, която произвежда подемника, видя в това уникална маркетингова възможност.

Александър Бьокер, главният изпълнителен директор на немската фирма за машиностроене Böcker, и съпругата му Юлия Шарвац веднага разпознали техния подемник Agilo. Ден след обира те пуснали нова рекламна кампания в социалните мрежи.

„Когато бързате, Böcker Agilo пренася вашите тежки съкровища“,

се хвалеше рекламата под снимка на подемника, паркиран пред Лувъра.

Бързата им маркетингова реакция улови интернет манията около обира, който продължи по-малко от 10 минути и не остави други рани освен засегнатата френска гордост. Компанията купила правата върху снимката в понеделник сутринта след кратко обсъждане между Бьокер, Шарвац и служителите им.

„Дори получихме отзиви от чужбина от сорта на: ‘Ей, значи немците наистина имат чувство за хумор“, казва Бьокер.

Централата на Böcker се намира във Верне, град в западна Германия, почти на 400 мили от Лувъра.

Шарвац казва, че крадците от Лувъра всъщност откраднали подемника Agilo от фирма в Париж, която го била закупила от Böcker през 2020 година.

Бьокер споделя, че са решили да направят рекламата само след като станало ясно, че никой не е пострадал, и че не са я рекламирали активно във Франция. У дома обаче кампанията се оказала истински хит — германците очевидно изпитали малко schadenfreude (удоволствие от нещастието на съседите си).

