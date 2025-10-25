Атанаска Дишева: Свръховластена и безконтролна фигура като главен прокурор не следва да съществува (част 3)

Само с избор на нов ВСС може да се тръгне към решаване на кризата с върховенството на закона, смята Атанаска Дишева

Обществото чака избор на нов ВСС. Това е разковничето за решаването на кризата в правосъдието. От там може да тръгне каквото и да било раздвижване в съдебната система. Но такива намерения очевидно няма – парламентът дори не стартира процедура по такъв избор. А такава процедура трябваше да бъде открита най-късно през лятото на 2022 г. – преди повече от три години.

Не е тайна, че съставът на ВСС през годините е избиран след партийно договаряне и квотно разпределение. Показателно е, че в днешния ВСС има членове, излъчени от политически сили, които в момента дори не са парламентарно представени.

Достойни хора и добри професионалисти отказват да се кандидатират за административни постове в правосъдната система, за да не бъдат клеветени и компрометирани.

Вероятно упълномощени от Сарафов лица сега подписват документите в главната прокуратура.

Конституционният съд по конституция не би трябвало да носи политически белези, не би трябвало и да е позитивен законодател.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Атанаска Дишева, член на съдийската колегия във ВСС.

Още от интервюто:

Как прокурорите получават своите месечни възнаграждения, ако те се подписват от незаконно изпълняващ длъжността административен ръководител?

Ще задейства ли КС защитния механизъм на демокрацията – мандатността?

Как може да бъде предизвикан избор на нов ВСС?

Може ли съдия Мирослава Тодорова да задължи наблюдаващия прокурор Талева да положи усилия да разбере дали Сарафов е извършил престъпления?

Трябва ли да бъде премахната фигурата на главния прокурор?

