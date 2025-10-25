Специалният пратеник на руския президент и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев заяви, че Москва и Киев са „разумно близо“ до прекратяване на военните действия. Той също така каза, че руската страна е заинтересована от дипломатическо уреждане и че прекратяването на огъня няма да е достатъчно.

„Русия не иска прекратяване на огъня, а окончателно разрешаване на конфликта. Прекратяването на огъня винаги може да бъде нарушено; това е временно решение. Вярвам, че Русия, Съединените щати и Украйна са близо до дипломатическо споразумение“, каза Дмитриев в интервю за CNN.

Специалният пратеник добави, че

разговорите между Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се проведат, „но вероятно по-късно“.

Той отбеляза, че дипломатическите усилия на президента на САЩ за разрешаване на конфликта между Русия и Украйна „не са напразни“.

Кирил Дмитриев по-рано пристигна в Съединените щати. На 25 октомври, както съобщава Axios, той е планирал да се срещне със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уитков. В интервю за CNN, Дмитриев уточни, че не планира да обсъжда облекчаване на санкциите на САЩ срещу Русия по време на разговорите.

При пристигането си той информира репортерите за целта на посещението си, темите на разговорите си с американските си колеги и въздействието на новите санкции върху Русия.