Белгия иска да получава 1.2 млрд. евро годишно от руски активи в бюджета си

Белгийският премиер Барт де Вевер отказа да подкрепи предложенията за изземване на замразени руски активи, отчасти защото Брюксел също печели от тях, според вестник Soir.

Изданието посочва, че доходите на депозитара Euroclear от реинвестирането на руски активи вече се превеждат на Европейската комисия в подкрепа на Украйна. Замразените активи обаче също допринасят за белгийския бюджет, тъй като се плащат данъци върху доходите от тях, според вестника.

Белгия планира да използва тези приходи за финансиране на военни разходи от 1.2 милиарда евро годишно,

твърди Soir.

В четвъртък белгийският премиер обяви, че страната ще блокира решението на ЕС за конфискация на руски активи, освен ако съюзниците не предоставят гаранции. Той обясни, че ако този сценарий се реализира, Москва ще изземе активи, намиращи се в Русия, от западни компании, а бизнесът ще започне да завежда дела срещу тези, които инициират експроприацията.