Община Белослав ще има нов ферибот в края на 2026 година

Община Белослав ще има нов ферибот, който ще се построи с 24 милиона лева от държавния бюджет, съобщава БТА. Началото на проекта бе поставено официално днес.

На събитието присъстваха лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, финансовия министър Теменужка Петкова, областния управител на Варна Андрияна Андреева, депутати от ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“, кметове на общини от региона.

Предвижда се новият ферибот да бъде готов до октомври 2026 година.

За построяването му са преведени първите седем милиона лева.

Фериботът „Белослав“ пресича канала между Варненското и Белославското езера. Минава през 10-ина минути и побира поне 20 коли.

През територията на община Белослав, северно от Варненското и Белославското езеро преминава участък от 9 км от трасето на жп линията София – Горна Оряховица – Варна. Между гара Разделна и град Белослав е изградено 4-километрово трасе за обслужване на гара Фериботна на южния бряг на Белославското езеро.

Близостта до голям административен и стопански център – град Варна, и особено отличната транспортна достъпност определят възможностите за индустриализацията на общинската икономика чрез подкрепа за развитие на технологичен бизнес.