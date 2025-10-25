Как САЩ подготвят военна операция срещу Каракас?

Вашингтон изпрати атомния самолетоносач USS Gerald Ford край Венецуела. Най-големият военен кораб в света ще бъде прикриван от ударна група, състояща се от крайцер, пет разрушителя и 90 самолета. Тази заповед е издадена от министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет.

Решението е взето след заплахите на Доналд Тръмп срещу венецуелския лидер Николас Мадуро. По-конкретно, американският президент обяви, че е упълномощил ЦРУ да провежда тайни операции срещу Каракас. От септември Вашингтон атакува кораби, за които се смята, че превозват наркотици. За тази цел Пентагонът, по указание на президента Доналд Тръмп, създаде специални части за борба с картелите в Латинска Америка.

Според президента, от началото на кампанията потокът от наркотици през морето е почти спрял.

Следователно е дошло време да се премине „към сушата“, но с одобрението на Конгреса, отбеляза Тръмп. Някои медии интерпретираха думите му като съобщение за предстояща военна операция срещу Каракас. Разполагането на самолетоносача демонстрира по-сериозни намерения на Вашингтон. Медиите следят случващото се в този регион.

„Джералд Форд“ беше въведен в експлоатация през 2017 година. Той стана 11-ият и най-нов самолетоносач в арсенала на Пентагона, съобщава Ройтерс. Корабът е оборудван с ядрен реактор и зенитни ракети, може да носи повече от 75 изтребителя и има 5000 моряци на борда.

Ударната група на самолетоносача все още се сформира в Средиземно море,

според източници на Associated Press. Флотилията е била разположена там за последно на фона на войната в ивицата Газа и конфликта между САЩ и Иран. Самият „Джералд Форд“ в момента е акостирал в Хърватия. Единият от разрушителите е в Арабско море, а другият – в Червено море. Източници на агенцията не уточниха кога точно групата ще достигне Южна Америка.

По този начин групата ще допълни вече 10 000 войници на армията, половината от които са разположени на осем кораба в Карибите, а другата половина – в бази в Пуерто Рико. За военните експерти в „Ню Йорк Таймс“ самолетоносачът е повратна точка в региона. Той ще направи американския флот уникален по своята мощ и ще изпрати сигнал, който Белият дом е използвал в други конфликти. В продължение на десетилетия американските президенти изпращат самолетоносачи в Близкия изток, за да демонстрират решимостта на Вашингтон. Това разполагане ще подчертае и променящите се приоритети за национална сигурност на администрацията на Тръмп. Белият дом обмисля наземни удари срещу Венецуела в бъдеще, според източници на вестника.

CNN изяснява къде армията е готова да нанесе удари в страната.

Лаборатории за наркотици и корабни маршрути на картелите биха могли да бъдат цели.

Тръмп все още не е решил дали да проведе наземна операция, според източници на канала. Президентът не е изключил преговори с Каракас, дори след като администрацията прекъсна контакта с венецуелския президент Николас Мадуро. В администрацията на Тръмп също няма яснота. Според CNN, някои служители настояват не само за операция, но и за смяна на режима на Мадуро. Те смятат, че кампанията срещу наркотиците може да окаже натиск върху близките до венецуелския лидер, особено върху тези, които сътрудничат с картелите. Това от своя страна може да доведе до оставката на президента.

Тръмп обаче не бърза да взема решение, като се има предвид, че в момента е съсредоточен върху пътуването си до Азия и преговорите с Русия и Украйна.