Независимият кандидат Катрин Конъли спечели президентските избори в Ирландия. Това обяви нейната съперничка Хедър Хъмфрис, номинирана от центристката партия „Фине Гейл“, която е част от управляващата коалиция.

„Катрин ще бъде наш президент. Тя ще бъде моят президент. Бих искала да ѝ пожелая всичко най-добро. Не съжалявам“, цитира думите на Хъмфрис RTE. Окончателните резултати от гласуването ще бъдат известни по-късно през деня. RTE отбелязва, че победата на Конъли не е изненада, тъй като това е резултатът, предвиден от социологическите проучвания.

Конъли е независим кандидат,

но е подкрепена от националистическата партия „Шин Фейн“ и леви политически сили – Социалдемократите, Лейбъристката партия, партията „Хора преди печалбата“, Зелената партия, 100% Redress и няколко независими членове на Oireachtas. Тя критикува действията на Русия в Украйна, но също така осъжда НАТО за провокирането на конфликта. Политикът изразява загриженост относно „милитаризацията на Европа“, подкрепя принципа на ирландския неутралитет и нарича събитията в ивицата Газа геноцид.

През 2025 г. списание Politico описва нейните възгледи като

„често антизападни“, „антинатовски“ и силно антиизраелски.

От 2011 г. насам Майкъл Хигинс заема президентския пост и е преизбран за втори седемгодишен мандат през 2018 година. Мандатът му изтича на 11 ноември.

Ирландия е парламентарна република, така че президентът изпълнява предимно церемониални функции, въпреки че е държавен глава и върховен главнокомандващ на Ирландските отбранителни сили. Конъли е третата жена, избрана за президент на Ирландия.

Психолог, адвокат, политик

Катрин Конъли е родена на 12 юли 1957 г. близо до Голуей, разположен в графство Голуей (провинция Конахт) в западната част на страната. Бащата на семейство от 14 деца (седем момичета и седем момчета) е работил като корабостроител. Майка ѝ умира, когато Катрин е на девет години. През 1981 г. Конъли получава магистърска степен по клинична психология от Университета в Лийдс в Северна Англия и работи в своята област няколко години.

През 1989 г. Конъли завършва юридическия си факултет в Националния университет на Ирландия в Голуей и след две години в престижната адвокатска колегия „Кингс Инс“ получава адвокатска степен. Преди сериозно да се занимава с политика, Конъли работи като адвокат, специализирайки в семейно право.

Започва политическата си кариера през 1997 г. с Ирландската лейбъристка партия,

но от 2006 г. се кандидатира като независим кандидат. Избирана е в Общинския съвет на Голуей четири пъти – два пъти като представител на Лейбъристката партия и два пъти като независим кандидат.

Конъли печели място в Камарата на представителите (Дойл, долната камара на законодателния орган) от третия си опит през 2016 г., спечелвайки избирателен район в родния си Голуей. Оттогава тя е преизбирана в парламента още два пъти – през 2020 г. и 2024 година.

През 2018 г. Конъли, заедно с няколко други политици, беше критикувана за посещението си в Сирия с мисия за установяване на фактите (за да види ситуацията от другата страна и да оцени ролята на западните санкции) въпреки факта, че тогавашният президент Башар Асад беше под санкции на ЕС и САЩ. Тя подчерта, че не се е срещала с Асад и сама е платила пътуването. През 2020 г. тя стана първата жена, заемаща поста заместник-председател на парламента.

Коъли е омъжена и има двама възрастни сина. Освен английски, тя говори ирландски и немски.