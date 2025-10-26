Европейски компании решиха да се конкурират с Илон Мъск и SpaceX

Европейските компании обединяват сили в надпреварата за космоса, за да се противопоставят на Илон Мъск и SpaceX. Индустриалните гиганти Airbus, Thales и Leonardo се споразумяха да създадат съвместно предприятие.

Целта на алианса е да се комбинира експертиза в производството на спътници, космически системи и други услуги. Планира се дяловете в новия проект да бъдат разделени почти поравно. В същото време френско-германският Airbus ще получи компенсация от своите партньори, тъй като ще бъде основният фактор за оборота на предприятието. В съвместното си изявление ръководителите на компаниите заявиха, че искат „европейска автономия в космическия сектор“.

Ще може ли алиансът да се конкурира с проектите на Мъск?

Всъщност Airbus и Европейската космическа агенция отдавна искат да се конкурират с Мъск и се опитват да създадат ракета, която е по-евтина и по-добра от Falcon 9. Естествено, те се провалиха. Новата им ракета Ariane 6 е няколко пъти по-скъпа от Falcon 9, така че не може да се говори за никаква конкуренция на пазара.

А сега виждат, че Мъск ги изпреварва и в други области – развитието на космическите технологии и създаването на системи като космически комуникации. Така че не могат да кажат, че искат да се отделят от Съединените щати, нали? Това би било прието зле, включително от президента на САЩ Доналд Тръмп. А фактът, че искат да се конкурират с Мъск, особено в сегашната ситуация, е горе-долу нормален.

Ще успеят ли да създадат сериозен конкурент на SpaceX?

Отговорът е еднозначен: не. Това е просто идея, използвана само от мениджъри, за да източват пари от европейския бюджет. А средствата липсват. Те разбират това отлично.

Идеята е нереалистична, отчасти защото не разбират как Мъск е постигнал успеха си. Мнозина смятат, че това се дължи на тесните му връзки с правителството, намаляването на цените и големите договори с Пентагона или НАСА. Това не е съвсем вярно. Мъск гради настоящия си успех в продължение на 20 години. Неговото уникално бюро за проектиране с пълен цикъл е неговото абсолютно конкурентно предимство, в смисъл, че концентрира специалисти във всички необходими компетенции, свързани с космоса.

Преговорите между трите групи, с кодово име Project Bromo, започнаха миналата година.

За да балансират бюджета, компаниите вече са затворили няколко проекта и са съкратили общо 3000 служители. Но ще мине още много време, преди сделката да бъде напълно финализирана.

Според прессъобщението на компаниите, които ще завършат сливането и ще започнат дейност в новата си форма през 2027 г., те планират да наемат приблизително 25 000 служители само в Европа.

Разбира се, предстои огромна работа, за да се осигури одобрението на Европейската комисия за тази сделка. Тя е много сложна от правна гледна точка и ще отнеме още няколко години.

Медиите оценяват потенциалните годишни приходи от сливането на 7.5 милиарда долара.

Компанията ще управлява приблизително 30 фабрики, разположени във Великобритания, Германия, Франция и Италия.

Корпорацията ще бъде със седалище във френския град Тулуза.

(по материали от чуждестранния печат)