Наталия Киселова свиква извънредно заседание на парламента във вторник

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова свиква извънредно заседание на парламента на 28 октомври 2025 г., вторник, от 13.00 часа.

Разпореждането е на основание чл. 78, т.2 от Конституцията и чл. 40, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Единствена точка в дневния ред е второ гласуване на промени в Закона за лечебните заведения (Общ законопроект, изготвен от Комисията по здравеопазването, въз основа на приетите на първо гласуване на 25.07.2025 г. законопроекти с вносители: Цончо Ганев и група народни представители, 11.07.2025 г.; Асен Василев и група народни представители, 11.07.2025 г.; Костадин Ангелов, Иван Ибришимов и Андрей Чорбанов, 18.07.2025 г.).

