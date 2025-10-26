САЩ и Китай се споразумяха за рамката на срещата Тръмп-Си Дзинпин

След двудневни разговори в Малайзия, делегациите на САЩ и Китай успяха да разработят рамка за разрешаване на търговските разногласия, която да бъде обсъдена между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин на лична среща следващата седмица, обяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт.

Срещата между лидерите на САЩ и Китай е планирана да се проведе на 30 октомври в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея. „Току-що завършихме двудневните разговори и подготвихме рамката за дискусиите между двамата лидери в Южна Корея в четвъртък“, каза той в интервю за NBC News.

Министърът на финансите на САЩ добави, че страните са успели да се споразумеят за покупките от Пекин на американски селскостопански продукти, по-специално яйца и соя, както и за отсрочка за САЩ по отношение на контрола върху износа на редкоземни метали от Китай.

Бесънт също така посочи, че

окончателните споразумения ще бъдат финализирани на среща между Тръмп и Си Дзинпин.

„Моят колега, вицепремиерът Хе Лифенг от Държавния съвет на Китайската народна република, и аз положихме основите; окончателните условия ще бъдат обсъдени между двамата лидери“, отбеляза той.

На 9 октомври китайското министерство на търговията публикува два документа за затягане на контрола върху износа на редкоземни метали и свързани с тях технологии. На 10 октомври Тръмп обяви, че Съединените щати ще наложат допълнителни 100% тарифи върху продукти от Китай, както и контрол върху износа на софтуер, считано от 1 ноември или по-рано. Той също така предупреди за възможни ограничения върху доставките на други стоки в Китай, предимно части за самолети.

Китай разкрива непоколебимостта си в преговорите със САЩ

Китай остана непоколебим в защитата на интересите си по време на преговорите със САЩ в Малайзия, докато американската делегация изрази твърда позиция. Двете страни обаче постигнаха основен консенсус, според китайския заместник-министър на търговията Ли Ченганг, според Централната китайска телевизия (CCTV).

Делегациите на САЩ и Китай обсъдиха широк кръг от теми, включително контрол върху износа и мита върху фентанил, мерки за борба с трафика на наркотици, удължаване на мораториума върху допълнителните мита и развитие на търговските отношения, каза Ли Ченганг. Той определи дискусията като конструктивна.

В крайна сметка двете страни успяха да намерят подходи, които отчитат интересите на двете страни, отбеляза заместник-министърът. Той добави, че САЩ и Китай сега ще трябва да проведат вътрешни процедури, за да потвърдят постигнатите споразумения.