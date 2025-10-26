БСП прие ротационния принцип за председателството на Народното събрание

„Националният съвет на БСП, с мнозинство от 100 гласа „за“, 3 – „въздържали се“ и 2 – „против“, прие ротационния принцип за председателството на Народното събрание между трите партии, участващи в съвместното управление. Решението беше подкрепено като израз на политическа отговорност и последователност в поетите ангажименти за стабилност на управлението и предвидимост в парламентарната работа“. Това заяви пред журналисти след края на заседанието председателят на НС на БСП, на КП „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ и заместник министър-председател Атанас Зафиров.

„Настояваме ротационният принцип да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление, както и да се извърши цялостен преглед на изпълнението на политиките, договорени в него“, каза той.

По думите му, БСП остава последователна в усилията си за стабилност и защита на интересите на гражданите. Зафиров подчерта, че в дискусиите по обсъждането и приемането на Бюджет 2026 година левицата ще настоява за ръст на доходите на трудовите хора, запазване на Швейцарското правило за пенсионерите и подкрепа на младите семейства и децата. „Ще поставим пред партньорите в съвместното управление вижданията си за една по – справедлива данъчна-осигурителна система, която да облекчи работещите хора и семействата с ниски доходи, като същевременно гарантира устойчиви приходи за държавата“, коментира лидерът на социалистите.

Атанас Зафиров обясни, че Националният съвет е възложил на Съветите по финанси и икономика изработването на визия за данъчна и осигурителна реформа под мотото „Справедливост, държавност, развитие“.

„БСП очаква от правителството да предприеме всички необходими действия за недопускане на криза на пазара на горива

и за защита на националната сигурност, без компромиси и под натиск на външни интереси. С тези решения БСП отстоява своята роля на гарант за социална справедливост, стабилност и национална отговорност в управлението“, категоричен бе той.

Председателят на левицата изрази позицията, че във връзка с продължаващата война в Украйна и ескалацията на напрежението посредством нови санкционни режими и надпревара във въоръжаването, БСП последователно ще отстоява невъвличането на България в бъдещи военни действия и запазване на неутралитет.

„През изминалата седмица бе проведено и заседание на Коалицонния съвет на БСП – Обединена левица, който с пълно единодушие при същите решение“, заключи Атанас Зафиров.