Денят по диагонал – 26 октомври 2025 г.

„Националният съвет на БСП, с мнозинство от 100 гласа „за“, 3 – „въздържали се“ и 2 – „против“, прие ротационния принцип за председателството на Народното събрание между трите партии, участващи в съвместното управление. Това заяви пред журналисти след края на заседанието председателят на НС на БСП, на КП „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ и заместник министър-председател Атанас Зафиров. „Настояваме ротационният принцип да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление, както и да се извърши цялостен преглед на изпълнението на политиките, договорени в него“, каза той.

Санкциите срещу руската “Лукойл” и нейните дъщерни дружества, включително и българското, са напълно очаквани. Това заяви в предаването “Офанзива” съпредседателят на парламентарната група на “Продължаваме промяната – Демократична България” Надежда Йорданова. Тя припомни, че именно по предложение на формацията в законодателството беше включена възможността държавата да поеме оперативното управление на рафинерията чрез особен управител, когато е застрашена националната сигурност.

Ще изчакаме решението на БСП за ротация на председателя на Народното събрание, след което въпросът ще бъде обсъден на Съвета за съвместно управление. Това заяви Рая Назарян от ГЕРБ-СДС, заместник-председател на парламента и на парламентарната група, в сутрешния блок на bTV. Във вторник, след заседанието на Съвета, ГЕРБ и „Има такъв народ“ са поставили въпроса за ротационно председателство на парламента в името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира в Перник темата за предстоящата ротация на ръководния пост в парламента. „Аз съм представител на една от партиите, които взеха решение да участват в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се обсъждат първо от колективните органи на Българската социалистическа партия, след това от коалиционния съвет и накрая в съвета за съвместно управление. Каквито решения бъдат взети, те ще се изпълняват“.

След двудневни разговори в Малайзия, делегациите на САЩ и Китай успяха да разработят рамка за разрешаване на търговските разногласия, която да бъде обсъдена между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин на лична среща следващата седмица, обяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт. Срещата между лидерите на САЩ и Китай е планирана да се проведе на 30 октомври в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея.

Френската полиция арестува двама души във връзка с нашумелия обир на Лувъра, който се случи преди седмица в центъра на Париж. Двамата мъже са жители на департамента Сен-Сен Дени, известен преди на полицията с кражби и грабежи. Полицията ги наблюдаваше в продължение на няколко дни, опитвайки се да определи евентуалното местонахождение на откраднатите бижута. Операцията по задържането им беше проведена спешно, след като разследващите научиха, че един от заподозрените планира да напусне Франция, вероятно с цел Алжир. И двамата мъже, според източници, „са опитни крадци, които биха могли да действат по заповед“.

Американските авиокомпании са уловили тенденция след COVID и се надяват, че тя ще продължи: хората са готови да плащат допълнително за полети в най-комфортните условия – с шампанско и хайвер, но без непознати да седят до тях. Американските авиокомпании препроектират самолетите си една след друга. Те намаляват броя на местата в икономична класа, за да настанят колкото се може повече пътници от премиум класа. Сред тези, които правят промяната, са , Delta и American Airlines. В някои широкофюзелажни самолети, обслужващи предимно международни маршрути, превозвачите добавят частни кабини с легнали седалки, малки пиедестали, филмови екрани и слушалки с шумопотискане.