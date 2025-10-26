Ротацията на председателя на Народното събрание ще се обсъди в Съвета за съвместно управление

Ще изчакаме решението на БСП за ротация на председателя на Народното събрание, след което въпросът ще бъде обсъден на Съвета за съвместно управление. Това заяви Рая Назарян от ГЕРБ-СДС, заместник-председател на парламента и на парламентарната група, в сутрешния блок на bTV.

Във вторник, след заседанието на Съвета, ГЕРБ и „Има такъв народ“ са поставили въпроса за ротационно председателство на парламента в името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН. Съобщението беше публикувано на фейсбук страницата на ГЕРБ.

Когато се конституира 51-вото Народно събрание, имаше редица неуспешни опити за избор на негов председател. „Тогава изборът беше не политическо решение, а по-скоро административно, за да започне работа парламентът и преговорите за сформиране на управляващо мнозинство“, отбеляза Назарян. Но в споразумението за управление не присъства позицията на председател на Народното събрание. „Оставихме я настрани, както и назначенията на областни управители, на техни заместници“, подчерта Рая Назарян.

През миналата седмица се е стигнало до решение за нов механизъм, който да стане част от споразумението за споделяне позицията на председател на Народното събрание. Назарян не пожела да коментира работата на Наталия Киселова като председател на парламента.