Тази седмица ще бъде представен първият бюджет на държавата в евро

Бюджетът на държавата за 2026 г. трябва да бъде представен официално от Министерството на финансите тази седмица. Законът задължава правителството да внесе в парламента план-сметката за догодина до 31 октомври, а в четвъртък финансовият министър Теменужка Петкова увери, че срокът ще бъде спазен.

Това е първият бюджет на България в евро, затова финансовата рамка трябва да бъде прегледана и от Европейската комисия.

В събота лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов декларира, че в предстоящия бюджет ще има повече приходи и успокои, че данъците няма да бъдат пипани. „Приходите ще са по-големи, за пенсионери – над милиард повече, за работни заплати – над милиард и двеста хиляди повече, данъците не се пипат. С огромни усилия се работи за 3% дефицит, за да не ги удари хората първият бюджет в евро“, коментира той и добави, че до дни план-сметката за 2026 г. ще бъде внесена в парламента.

Засега обаче властта остава значително по-пестелива за останалите параметри на държавния бюджет. Опозицията пък е категорична – забавяне има, а параметрите са неясни.