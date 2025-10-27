Над 33 хиляди деца са родени от деца в България през последното десетилетие

„През последните 10 години в България 33 159 деца са родени от деца.“ Това съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на кръгла маса, посветена на превенцията на ранните бракове и ранните раждания. Само през 2024 година случаите са 2837. Министърът определи тези данни като стряскащи и подчерта, че ранните бракове и раждания са сериозен социален проблем. По думите му, момичетата, които раждат в детска възраст, често не посещават училище, което обрича тях и децата им на бедност и липса на образование.

Гуцанов заяви, че достъпът до образование и здравеопазване е ключов за прекъсване на този порочен кръг и отхвърли твърденията, че ранните бракове са културна традиция. „Това не е традиция, а безумие, което трябва да спре. В 21 век подобни явления нямат място“, подчерта министърът. Той посочи, че най-много случаи се регистрират в областите Сливен, Бургас, Стара Загора и Пазарджик.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова добави, че през 2023 година две 11-годишни момичета са родили и че са нужни незабавни мерки за прекратяване на това тревожно явление. Според представителя на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн детските бракове представляват нарушение на човешките права — всяка година 12 милиона момичета по света се омъжват преди 18-годишна възраст, а без действия до 2030 година техният брой ще надхвърли 100 милиона. Форумът беше организиран от Държавната агенция за закрила на детето като част от националната кампания срещу насилието над деца „Бъди смел, бъди добър!“.