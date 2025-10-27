HSBC „ужилена“ с 1.1 млрд. долара заради пирамидата Мейдоф

HSBC Holdings („Ейч Ес Би Си“) обяви на 27 октомври, че ще включи провизии за 1.1 милиарда долара в резултатите си за третото тримесечие, след като е загубил в Люксембург част от обжалването по дългогодишен съдебен процес, свързан със схемата „Понци“ на Бърнард Мейдоф – най-голямата подобна финансова пирамида в историята. Британската банкова група играеше ролята на доставчик на услуги на няколко фонда, които инвестираха в основаната от Мейдоф фирма на Уолстрийт Bernard L. Madoff Investment Securities. Един от тях – Herald Fund, внесе съдебен иск срещу люксембургското звено на „Ейч Ес Би Си“ през 2009 г. за възстановяване на активи, за които твърди, че са загубени при измамата.

„Ейч Ес Би Си“ заяви, че Касационният съд в Люксембург е отхвърлил жалбата на дъщерното ѝ дружество по претенциите на Herald за възстановяване на ценни книжа, но е приел жалбата на звеното по иска на Herald за възстановяване на парични средства. Фондът твърди, че британският холдинг не е изпълнил задълженията си като попечител да го защити от измамата, показват предишни съдебни документи по делото.

Неблагоприятното съдебно решение понижи пазарната оценка на акциите на кредитора с 1%, заплаши да провали тримесечните му печалби, които се очаква да публикува на 28 октомври, и показа как банките все още са уязвими към продължителни съдебни спорове, често свързани с последиците от финансовата криза от 2008 година.

„Ейч Ес Би Си“ планира да подаде втора жалба до Апелативния съд в Люксембург и при повторен неуспех ще оспори сумата, която трябва да плати. Банката добави, че евентуалното финансово въздействие може да промени съществено настоящата ѝ оценка.

Най-голямата по размер на активите европейска банка заяви през юли, че Herald, който е в ликвидация, иска възстановяване на ценни книжа и парични средства на стойност 2.5 милиарда долара плюс лихви или обезщетение в размер на 5.6 милиарда долара плюс лихви.

„Ейч Ес Би Си“ е пресметнала, че разпоредбата ще понижи с около 15 базови пункта (или 0.15 процентни пункта) коефициента й на базовия собствен капитал от първи ред – слаб траен ефект върху ключовия показател за финансова стабилност, който в момента е 14.6 процента. Това ще е в допълнение към други 125 базови пункта, произтичащи от сделката за 13.6 млрд. долара, която трябва да направи изцяло частна Hang Seng Bank – поделението на британския холдинг в Хонконг, на което е мажоритарен собственик.

Обвинението може да повлияе леко на настроенията, но въздействието би трябвало да е ограничено, тъй като „Ейч Ес Би Си“ вече е спряла обратното изкупуване на акции за следващите три тримесечия поради придобиването на Hang Seng Bank, посочи Лорейн Тан – директор на звеното за анализ на акциите на азиатските дружества в Morningstar.

Измамата на Мейдоф се оценява на 64.8 милиарда долара, което я прави най-голямата финансова пирамида (схема „Понци“) в историята – вид измама, при която авоарите на стари инвеститори се изплащат със средства от по-нови, докато организаторът източва част от парите за себе си. Тя остана неразкрита в продължение на години, докато Мейдоф не призна за нея пред синовете си през декември 2008-а, един ден след коледното парти на фирмата му.

Измамникът – бивш председател на фондовата борса NASDAQ и играч на Уолстрийт в продължение на десетилетия – в крайна сметка се призна за виновен по 11 наказателни обвинения и почина на 82-годишна възраст през април 2021 г., докато излежаваше 150-годишна присъда. Той не е инвестирал парите на клиентите, а вместо това е прехвърлял милиарди долари през банковите сметки на компанията си и е фалшифицирал отчети, показващи печалби година след година. Назначен от съда синдик е оценил, че Мейдоф е присвоил чрез схемата 17 милиарда долара клиентски средства.

През 2012 г. „Ейч Ес Би Си“ постигна извънсъдебно споразумение с Kalix Fund за необявена публично сума, също заради загубите, които фондът е понесъл по време на краха на финансовата империя на Мейдоф. Kalix съдеше банката за 35.6 милиона долара.