Netflix и Comcast подготвят оферта за закупуване на Warner Bros. Discovery

Медийната корпорация Warner Bros. Discovery обяви, че проучва варианти, след като е получила няколко непоискани оферти за придобиване. Сред потенциалните купувачи са Netflix и Comcast, които според CNBC, вече са се свързали с компанията, за да съберат информация за изготвяне на официално предложение.

Интересът идва само седмици след като Paramount Skydance предложи 20 долара на акция за придобиване на Warner Bros. Discovery. Oфертата беше отхвърлена като занижена.

Компанията продължава и своя план за разделяне на две самостоятелни звена – Warner Bros. и Discovery Global, но засиленият интерес от потенциални купувачи може да ускори стратегическите решения на борда.

Warner Bros. Discovery, която притежава HBO Max, филмовите и телевизионни студиа Warner Bros. и множество кабелни канали, остава една от най-привлекателните мишени в медийната индустрия, където конкуренцията за съдържание и мащаб е по-ожесточена от всякога.