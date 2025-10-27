РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

За да се развива България, трябва да има ясна отговорност в управлението, заяви Радев

Президентът Радев: За да се развива България, трябва да има ясна отговорност в управлението

Вашите успехи са успехи и за България – с тези думи президентът Румен Радев се обърна към представителите на българската общност в Саудитска Арабия.

В кралството живеят над 120 наши сънародници. Сред тях инженери, архитекти, финансови експерти.

„Искам още веднъж да Ви поздравя. Да благодаря за вашите усилия, за вашия принос България да има един истински позитивен имидж макар далеч от Родината и за това, че продължавате да отстоявате нашата култура, език, идентичност и аз съм убеден, че продължавате да носите България в сърцето си“.

„Докато не отстраним модела на задкулисие и липсата на отговорност в управлението, няма как да се развиваме в България“, каза Радев.

Той отговори на въпрос на наши сънародници кога ще има реални промени в политическия живот у нас:

„Аз не знам кога, но промени трябва да има и ще има. Аз съм убеден в това. За да върви България уверено, да се развива напред като модерна европейска демократична държава, трябва да има ясна отговорност в управлението. За мен това е ключово условие, за да бележим успех.

Трябва да има ясно открито лице на това управление. Вие сега представяте ли си, тук сте в Саудитска Арабия – все едно престолонаследникът, той е министър-председател –  Мохамед бин Салман, да не ръководи държавата, а да има някой друг отстрани над него, който да няма никаква формална власт, но всяка сутрин обед и вечер да му нарежда какво да прави, как да го прави, с кого да го прави“, обясни Румен Радев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени