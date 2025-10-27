За да се развива България, трябва да има ясна отговорност в управлението, заяви Радев

Вашите успехи са успехи и за България – с тези думи президентът Румен Радев се обърна към представителите на българската общност в Саудитска Арабия.

В кралството живеят над 120 наши сънародници. Сред тях инженери, архитекти, финансови експерти.

„Искам още веднъж да Ви поздравя. Да благодаря за вашите усилия, за вашия принос България да има един истински позитивен имидж макар далеч от Родината и за това, че продължавате да отстоявате нашата култура, език, идентичност и аз съм убеден, че продължавате да носите България в сърцето си“.

„Докато не отстраним модела на задкулисие и липсата на отговорност в управлението, няма как да се развиваме в България“, каза Радев.

Той отговори на въпрос на наши сънародници кога ще има реални промени в политическия живот у нас:

„Аз не знам кога, но промени трябва да има и ще има. Аз съм убеден в това. За да върви България уверено, да се развива напред като модерна европейска демократична държава, трябва да има ясна отговорност в управлението. За мен това е ключово условие, за да бележим успех.

Трябва да има ясно открито лице на това управление. Вие сега представяте ли си, тук сте в Саудитска Арабия – все едно престолонаследникът, той е министър-председател – Мохамед бин Салман, да не ръководи държавата, а да има някой друг отстрани над него, който да няма никаква формална власт, но всяка сутрин обед и вечер да му нарежда какво да прави, как да го прави, с кого да го прави“, обясни Румен Радев.