Ротацията в НС е компромисен вариант за стабилност, други промени в кабинета няма да има, смята Зафиров

Вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров коментира, че е нормално най-голямата политическа сила в управлението да има претенции за поста председател на парламента.

По думите му, Наталия Киселова е била избрана за този пост от друго мнозинство при различни обстоятелства и Зафиров уточни, че след два парламентарни цикъла тя отново ще бъде избрана.

Той изрази удовлетворение от работата ѝ в трудната политическа среда.

Зафиров подчерта, че ротацията на председателя е европейска практика и няма да има други промени в кабинета към момента.

Той уточни, че тежестта на БСП в управлението идва от избирателите, а не от следването на други партии. Според него, позицията на председател на НС е технически въпрос, а по-важни са политиките, бюджетът и стабилността на държавата.

Левицата ще настоява механизмът за ротацията да бъде подробно регламентиран в коалиционното споразумение. Зафиров отбеляза, че БСП е диалогична и не се е вторачила в постове, а компромисният вариант за ротация е приемлив, като основен приоритет са политиките и удовлетворението на гражданите.

Все още не е ясно дали Рая Назарян ще заеме поста след Киселова – това ще се реши на коалиционния съвет и в пленарна зала. БСП ще започне разговори за премахване на плоския данък, който повече от 85% от хората не подкрепят.

На въпрос за изказването на Бойко Борисов относно Киселова, Зафиров отбеляза, че БСП не използва медиите за политически квалификации и предпочита доверието между коалиционните партньори пред личните нападки.