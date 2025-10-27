Синдикатите са недоволни от властта, предлагат социалното министерство да си смени името

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
По време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) беше обсъдено прилагането на директивата за адекватното минимално работно заплащане и за насърчаване на колективното трудово договаряне.

Според изразената позиция на синдикатите обаче предложеният от Министерството на труда и социалната политика законопроект представлява по-скоро привидно, отколкото реално транспониране на директивата.

Подобна поликтика беше определена от вицепрезидента на КНСБ Тодор Капитанов като „скандална“, тъй като отново не се осигурява истинска подкрепа за работещите хора и не се насърчава колективното договаряне на заплатите.

От КНСБ предложиха на МТСП да се преименува, като зачеркне „труда“ от наименованието си и замени „социална“ политика с думата „скандална“.

Според КНСБ, работниците продължават да се намират в положение, напомнящо крепостничество, без гаранции за синдикална защита и спокойствие.

Най-тревожното, по думите на Капитанов е, че при опитите си да защитят правата си и да поискат по-високи възнаграждения, работещите рискуват дори да бъдат арестувани.

„КНСБ ще предприеме всички възможни действия: от сигнализиране на националните и европейските институции, до организиране на протести, за да направим така, че в България да няма имитиращо законодателство“, подчерта той.

